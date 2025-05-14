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        Play-off maçlarına hazırlanan Elazığspor'un hedefi Trendyol 1. Lig'e yükselmek

        SUAT ÖZTÜRK - Nesine 2. Lig Kırmızı Grubu ikinci sırada tamamlayan Çimentaş Elazığspor, hazırlandığı play-off maçlarını kazanarak Trendyol 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:15
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        Play-off maçlarına hazırlanan Elazığspor'un hedefi Trendyol 1. Lig'e yükselmek
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        SUAT ÖZTÜRK - Nesine 2. Lig Kırmızı Grubu ikinci sırada tamamlayan Çimentaş Elazığspor, hazırlandığı play-off maçlarını kazanarak Trendyol 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

        Sezon başında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Elazığ ekibi, şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde başarılı bir performans sergiledi.

        Normal sezondaki 34 maçta, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan takım, topladığı 72 puanla ligi ikinci sırada tamamlayarak, play-off üçüncü turunda oynamaya hak kazandı.

        Kendi grubundaki Artı Değer Vanspor ile Motolux 68 Aksarayspor'un 16 Mayıs'ta oynayacağı maçın sonucuna göre rakibi belli olacak Elazığspor, rakibiyle 2 karşılaşma yapacak.

        Eşleşmede rakibine üstünlük kurması halinde finale yükselecek olan Elazığspor, Beyaz Grup'tan finale çıkacak ekiple Trendyol 1. Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

        1. Lig'e çıkmayı hedefleyen Elazığspor'da oyuncular, hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

        - "Her maçta galibiyete talibiz"

        Teknik direktör Fırat Gül, AA muhabirine, takımın son maçlarda yakaladığı başarıyı play-off karşılaşmalarında da sürdüreceklerine inandığını söyledi.

        Hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdüklerini aktaran Gül, normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off maçlarına kadar 15 günlük zamanı en iyi şekilde değerlendirdiklerini, takımının eksiksiz bir şekilde çalışmalara katıldığını anlattı.

        Teknik direktör olarak takımı çalıştırmaya başladıktan sonra oynadıkları 6 maçı kazandıklarını anımsatan Gül, şunları kaydetti:

        "Bu galibiyetler bize avantaj sağladı. Ligi ikinci sırada bitirdik. Bu da bizi direkt grup finalisti yaptı. Rakiplerimiz şu an play-off aşamasında maçlarını oynuyor. O maçlardan sonra bizim rakibimiz belli olacak. Rakip kim olursa olsun iki tarafa karşı hazırlığımızı yapıyoruz. Bu tür maçlarda rakip önemli ama bizim ne yaptığımız daha önemli çünkü bizim sahaya getireceğimiz oyun, mantalite, inanç, arzu, istek ve enerji bunlar her şeyin ötesindedir çünkü eleme maçlarında dirençli olmanız, kırılmamanız gerekiyor. Pes etmeden başından sonuna kadar oyunu sürdürmeniz gerekir. Biz hazırlıklarımızı bu doğrultuda devam ettiriyoruz."

        Play-off'ta yapacakları tüm maçları kazanmak istediklerini belirten Gül, "Oynayacağımız 3 maçın ilk ikisi eleme, sonuncusu final olacak. Her maçta galibiyete talibiz. Şartlar ne olursa olsun kazanmak istiyoruz. Bu maçları aldığımız zaman Allah nasip ederse şampiyon olacağız." diye konuştu.

        Şampiyonlukların arkasında büyük emeklerin olduğunu ve kolay şampiyon olunmadığını dile getiren Gül, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugüne kadar 6 maçta hangi mantalite ile oynadıysak o mantalite ile oynamaya devam edeceğiz çünkü Elazığspor'a yakışan budur. Elazığspor taraftarının isteği budur. Elazığ halkının izlemek istediği futbol budur. Ben bunun gayet farkındayım ve onların beklenti içinde olduğunun da farkındayım. O beklentiyi de karşılayacağız inşallah."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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