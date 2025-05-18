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        Elazığ'a gelen Kırgız davetliler Keban'ı gezdi

        Elazığ'da düzenlenen "Doğumunun 110. Yılında Alıkul Osmonov ve Manas Destanı'nın 1030. Yılı Programı" için gelen Kırgız misafirler için Keban gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 16:20 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:24
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        Elazığ'a gelen Kırgız davetliler Keban'ı gezdi
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        Elazığ'da düzenlenen "Doğumunun 110. Yılında Alıkul Osmonov ve Manas Destanı'nın 1030. Yılı Programı" için gelen Kırgız misafirler için Keban gezisi düzenlendi.

        Valilik bünyesinde Elazığ belediyesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Fırat Üniversitesince önceki gün düzenlenen program kapsamında Kırgızistan'dan kente gelen Kırgız yazar ve akademisyenler Keban'ı ziyaret etti.

        Kırgız misafirler, ilçenin Kuşçu köyünü gezdi, tarihi Yusuf Ziya Paşa Külliyesi, Fırat Nehri ve Köprüsü , Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) ile Çırçır Şelalesini görme fırsatı buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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