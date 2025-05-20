Ağın'da köylerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması
Elazığ'ın Ağın ilçesindeki köylerde haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapıldı.
Elazığ'ın Ağın ilçesindeki köylerde haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapıldı.
Kaymakamlık ve İl Özel İdaresi koordinesinde, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ekipler, ilçeye bağlı 15 köyde ilaçlama yaptı.
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