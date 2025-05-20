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        Ağın'da köylerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması

        Elazığ'ın Ağın ilçesindeki köylerde haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:14 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:14
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        Ağın'da köylerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması
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        Elazığ'ın Ağın ilçesindeki köylerde haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapıldı.

        Kaymakamlık ve İl Özel İdaresi koordinesinde, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, ilçeye bağlı 15 köyde ilaçlama yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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