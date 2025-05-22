Keban'da piknik etkinliği
Elazığ'ın Keban ilçesinde öğretmen, öğrenci ve veliler piknik etkinliğinde buluştu.
Elazığ'ın Keban ilçesinde öğretmen, öğrenci ve veliler piknik etkinliğinde buluştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında, Keban Barajı Yaşam Vadisi'nde, Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki öğretmenler, öğrenci ve velilerle piknik düzenledi.
Etkinlikte konuşan Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Burak Nemutlu, aile içi iletişim güçlendirmek ve çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
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