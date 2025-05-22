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        Keban'da piknik etkinliği

        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğretmen, öğrenci ve veliler piknik etkinliğinde buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:21 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:21
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        Keban'da piknik etkinliği
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğretmen, öğrenci ve veliler piknik etkinliğinde buluştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında, Keban Barajı Yaşam Vadisi'nde, Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki öğretmenler, öğrenci ve velilerle piknik düzenledi.

        Etkinlikte konuşan Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Burak Nemutlu, aile içi iletişim güçlendirmek ve çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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