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        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 01:27 Güncelleme: 29.05.2025 - 01:27
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        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kayahisar Köyü yolunda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta bulunan M.Ö. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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