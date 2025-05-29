Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kayahisar Köyü yolunda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan M.Ö. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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