Keban'da gıda denetimi yapıldı
Elazığ'ın Keban ilçesinde gıda denetimi yapıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde gıda denetimi yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Keban Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki lokanta ve turistik tesislerinde gıda kontrolü gerçekleştirdi.
Denetimlerde, hijyen kurallarına uyum, gıda güvenliği, ürünlerin son kullanma tarihleri ve iş yeri ruhsatları kontrol edildi.
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