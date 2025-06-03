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        Keban'da öğrencilere "İş Kulübü Faaliyetleri Eğitimi" verildi

        Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu ve İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere İş Kulübü Faaliyetleri Eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 14:58 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:58
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        Keban'da öğrencilere "İş Kulübü Faaliyetleri Eğitimi" verildi
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        Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu ve İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere İş Kulübü Faaliyetleri Eğitimi verildi.

        Keban Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda düzenlenen törende eğitimi tamamlayan 40 öğrenci sertifika aldı.

        Okul Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Osman Aygün, eğitim için İŞKUR'a teşekkür etti.

        İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı da sertifika alan öğrencilere başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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