Keban'da baraj gölünde denetim
Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekiplerince Keban Baraj Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekiplerince Keban Baraj Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Denizli köyünün Yahyalı mezrasında Keban Barajı Gölü kıyı şeridinde kaçak avlanmaya karşı denetim yapıldı.
Denetimde, 500 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi, ağ içerisindeki 35 kilogram alabalık ve 30 kilogram sazan göle bırakıldı.
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