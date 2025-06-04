Keban'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi
Elazığ'ın Keban ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla gıda denetimi gerçekleştirildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla gıda denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Keban Belediyesi Zabıta ekipleri ile ilçede bayram öncesi tüketiminde artış yaşanan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin üretimini ve satışını yapan işletmeleri denetledi.
Denetimlerde, işletmelere gerekli hijyen tedbirlerinin alınması yönünde bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.
Ekipler, gıda satış noktalarında ürün etiketleri, fiyat kontrolleri, son kullanma tarihleri, gıda güvenliği ve hijyen kurallarını denetledi.
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