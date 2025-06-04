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        Keban'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla gıda denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:07
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        Keban'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla gıda denetimi gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Keban Belediyesi Zabıta ekipleri ile ilçede bayram öncesi tüketiminde artış yaşanan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin üretimini ve satışını yapan işletmeleri denetledi.

        Denetimlerde, işletmelere gerekli hijyen tedbirlerinin alınması yönünde bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

        Ekipler, gıda satış noktalarında ürün etiketleri, fiyat kontrolleri, son kullanma tarihleri, gıda güvenliği ve hijyen kurallarını denetledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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