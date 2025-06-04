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        Elazığ'da kayalıktan düşen kişi öldü

        Elazığ'ın Palu ilçesinde dağlık alanda kayalıktan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:22 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:22
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        Elazığ'da kayalıktan düşen kişi öldü
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        Elazığ'ın Palu ilçesinde dağlık alanda kayalıktan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Gökdere köyü kırsalında dün doğa yürüyüşüne çıkan O.A'dan (26) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gece boyunca yapılan arama sonucu O.A, dağlık arazide kayalıktan düşmüş halde bulundu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde O.A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        O.A'nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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