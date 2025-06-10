Elazığ'da kaçarken 1 kişiyi yaralayan boğa uyuşturucu iğneyle vurularak yakalandı
Elazığ'da kaçarken 1 kişiyi yaralayan kızgın boğa uyuşturucu iğneyle vurularak yakalandı.
Elazığ'da kaçarken 1 kişiyi yaralayan kızgın boğa uyuşturucu iğneyle vurularak yakalandı.
Merkeze bağlı Örençay köyündeki bir köy sakinine ait boğa, dün akşam saatlerinde evin bahçesinde otladığı esnada bağlı bulunduğu zinciri kopararak kaçmaya başladı.
Kaçtığı esnada aile üyesi kadını yaralayan boğa daha sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Elazığ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Belediye ekipleri kaçan boğayı yakalamak için çalışma başlattı.
Köyden 3 kilometre uzaklıkta bulunan boğa iğneyle uyuşturulduktan sonra sahibine teslim edildi.
Boğa sahibi yardımlarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.
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