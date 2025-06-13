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        Keban'da "Dijital Dünyadaki Küçük Gezginler" eTwinning projesi tamamlandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Dijital Dünyadaki Küçük Gezginler (Little Travelers in the Digital World) adlı uluslararası eTwinning projesi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:37 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:37
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        Keban'da "Dijital Dünyadaki Küçük Gezginler" eTwinning projesi tamamlandı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Dijital Dünyadaki Küçük Gezginler (Little Travelers in the Digital World) adlı uluslararası eTwinning projesi tamamlandı.

        Türkiye'den 9, Azerbaycan'dan ve Yunanistan'dan 2'şer öğretmenin katılımıyla yürütülen proje, 7-12 yaş arası öğrencileri kapsayan geniş bir dijital eğitim platformunu kapsıyor.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun şekilde, "Köklerden Geleceğe" sloganıyla başlatılan projede, öğrencilerin hem milli kültürel değerleri tanıması hem de dijital becerilerini geliştirmesi hedeflendi.

        Sanal gerçeklik gözlükleri kullanılarak gerçekleştirilen dijital sınıf içi deneyimler ve yapay zeka etkinlikleri, öğrencilere yenilikçi bir öğrenme ortamı sundu.

        Proje yürütücüsü Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Ebru Aktaş, proje kapsamında öğrencilerin metaverse ve stem etkinlikleriyle sanal evren, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik anlayışını geliştirmelerine imkan sağlandığını belirtti.

        Proje ile hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin büyük kazanımlar elde ettiğini ifade eden Aktaş, "Kültürel miras ile dijital dünyanın buluştuğu bu örnek proje, gelecekteki eğitim uygulamalarına ilham olacak nitelikte tamamlanmıştır." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ise projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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