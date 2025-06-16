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        Ağın'da çıkan yangın iki iş yerinde hasara neden oldu

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde çıkan yangında iki iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:04 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:04
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        Ağın'da çıkan yangın iki iş yerinde hasara neden oldu
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde çıkan yangında iki iş yerinde hasar oluştu.

        Merkez Mahallesi'ndeki Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bağlı leblebi üretimi yapan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, aynı ürünü üreten yandaki iş yerine de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yangından dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Çakar, "Sıkıntıları, en kısa sürede gidermek için topyekun, el ele çözeceğimizin bilinmesini istiyoruz." dedi.

        Kooperatif Başkanı Samiye Genç de yangıdan dolayı özgün olduklarını belirterek, "Hep birlikte yeniden tekrar başlayacağız. Yine başarırız.Yeter ki birliğimiz olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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