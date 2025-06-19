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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu'na veda yemeği düzenlendi

        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van'ın Muradiye ilçesine atanan Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu için veda yemeği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:03 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:03
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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu'na veda yemeği düzenlendi
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        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van'ın Muradiye ilçesine atanan Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu için veda yemeği verildi.

        Badem Adası Konukevinde gerçekleştirilen programda, ilçedeki hizmetleri dolayısıyla Türkmenoğlu'na plaket takdim edildi.

        Programa, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Ağın SYDV Müdürü Dursun Kara ve kurum temsilcileri katıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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