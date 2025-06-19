Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu'na veda yemeği düzenlendi
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van'ın Muradiye ilçesine atanan Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu için veda yemeği verildi.
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van'ın Muradiye ilçesine atanan Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu için veda yemeği verildi.
Badem Adası Konukevinde gerçekleştirilen programda, ilçedeki hizmetleri dolayısıyla Türkmenoğlu'na plaket takdim edildi.
Programa, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Ağın SYDV Müdürü Dursun Kara ve kurum temsilcileri katıldı.
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