AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı Keban'ı ziyaret etti
AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Keban ilçesini ziyaret etti.
AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Keban ilçesini ziyaret etti.
AK Parti Keban Başkanlığı'nda Nazırlı, AK Parti Elazığ Başkan Yardımcıları Ömer Faruk Yüksel ve Nurullah Çelik ile AK Parti Keban Başkanı Öner Tunç, AK Parti Keban Kadın Kollar Başkanı Pınar Bayır, AK Parti Keban Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyle "Danışma Meclisi Toplantısı" gerçekleştirdi.
Toplantıda, ilçeye ilişkin sorun, talep ve çözüm önerileri görüşüldü.
Daha sonra Nazırlı, esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek, sohbet etti.
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