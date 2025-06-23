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        Kovancılar'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:13
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        Kovancılar'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 23 AAD 654 plakalı otomobil, TOKİ Kavşağı'nda 23 AFY 082 plakalı kamyona çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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