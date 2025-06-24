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        Batman'daki trafik kazasında ölen Yılmaz'ın cenazesi Elazığ'da defnedildi

        Batman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Aliye Yılmaz'ın cenazesi Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:01
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        Batman'daki trafik kazasında ölen Yılmaz'ın cenazesi Elazığ'da defnedildi
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        Batman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Aliye Yılmaz'ın cenazesi Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde toprağa verildi.

        Batman'ın Sason ilçesinde dün bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz'ın (44) cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

        Elazığ'a getirilen Yılmaz'ın cenazesi, Alacakaya ilçesinin Kayranlı köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Cenazeye Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları da katıldı.

        Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın dün şarampole yuvarlanması sonucu Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olan mimar Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığı'nda görevli şoför Mazlum Yılmaz hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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