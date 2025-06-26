Elazığ'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 35 BRS 383 plakalı otomobil ile 35 CLS 574 plakalı SUV tipi araç, Yolçatı mevkisinde çarpıştı.

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