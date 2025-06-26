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        Elazığ'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:52 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:52
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        Elazığ'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 35 BRS 383 plakalı otomobil ile 35 CLS 574 plakalı SUV tipi araç, Yolçatı mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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