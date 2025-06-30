FÜ Keban Meslek Yüksekokulunda Mezuniyet Töreni düzenlendi

Törende, konuşmaların ardından Kaygusuz, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Pıhtılı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Daha sonra FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz ve Keban Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı birer konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.