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        FÜ Keban Meslek Yüksekokulunda Mezuniyet Töreni düzenlendi

        Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:27 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:36
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        FÜ Keban Meslek Yüksekokulunda Mezuniyet Töreni düzenlendi
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        Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        Keban Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz ve Keban Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı birer konuşma yaptı.

        Törende, konuşmaların ardından Kaygusuz, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Pıhtılı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

        Okulun bahçesinde öğrencilerin kep fırlatmasıyla tören sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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