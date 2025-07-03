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        Elazığ'ın tescilli Keban biberi devlet desteğiyle kurulan seralarda yetiştiriliyor

        İSMAİL ŞEN/PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'ın Keban ilçesinde ata tohumundan yetiştirilen ve geçen yıl tescillenen Keban biberinin seralarda hasadı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:34 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:43
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        Elazığ'ın tescilli Keban biberi devlet desteğiyle kurulan seralarda yetiştiriliyor
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        İSMAİL ŞEN/PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'ın Keban ilçesinde ata tohumundan yetiştirilen ve geçen yıl tescillenen Keban biberinin seralarda hasadı yapılıyor.

        Bölgenin iklim şartları ve toprak yapısından dolayı kendine has aroması, tadı ve iriliği olan Keban biberi, ilçe halkı tarafından dededen kalma tohumlarla yetiştiriliyor.

        Lezzetinden dolayı taze ve kurutmalık olarak büyükşehirlerden ve gurbetçilerden talep gören biber, Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucu 4 Kasım 2024'te tescillendi.

        İlçe halkı için önemli geçim kaynağı olan Keban biberine her geçen yıl artan taleple birlikte ekim alanlarının artırılmasına yönelik Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak çalışma yürütüyor.

        Bu kapsamda geçen yıl Kaymakamlık tarafından Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresine sunulan projeyle ilçede yüzde 70 hibe desteğiyle kurulan seralarda bu yıl ilk defa Keban biberinin hasadı gerçekleştirildi.

        - "Ata tohumundan üretim yapılıyor"

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, AA muhabirine, ata tohumundan yetiştirilen Keban biberinin yörenin iklimine adapte olduğunu, lezzetinden dolayı farklı bölgelerde de yetiştirilmek istendiğini ancak aynı kalitenin elde edilemediğini söyledi.

        Keban biberinin ilçeyle özdeşleştiğini, acı ve tatlı çeşidinin bulunduğunu belirten Seçkin, şunları kaydetti:

        "Özellikle Keban ilçesinin yaz aylarındaki ölçülebilir sıcaklığı, güneş ışığından yeterince faydalanması bu biberin fizyolojik olarak yetiştirilmesine uygun bir ortam hazırlamıştır. Keban biberini diğerlerinden ayıran özelliklerinden biri de iri, etli ve biberin dokusunun kalın olmasıdır."

        - "Keban biberine oldukça yüksek bir talep var"

        Seçkin, ilçede 350 üretici tarafından 200 dekar alanda üretimi yapılan bibere olan talepte her geçen yıl artış gözlemlediklerini dile getirdi.

        Artan talep karşısında üretimi artırmak için üreticiye verilen yüzde 70'lik hibe desteğiyle bu yıl ilk defa seralarda da biber yetiştirildiğini bildiren Seçkin, şöyle konuştu:

        "Yetiştirilen Keban biberinin taze ve kurutulmuş olarak satışı yapılmaktadır, özellikle il merkezinden ve büyük şehirlerden Keban biberine oldukça yüksek bir talep var. Proje ile ilçemizde 7 çiftçimize her birine 500 metrekare olmak üzere toplam 3 bin 500 metrekare sera yüzde 70 hibe ile temin edildi. Bu seralarda sezondan 2 ay önce Keban biberinin hasadı yapılmaya başlanmıştır. Geçen yıl yaklaşık 160-170 tonlarda bir üretimimiz oldu, bu rakamları en az 250-300 tonlara çıkarmayı hedefliyoruz. Keban biberinin korunması ve ekim alanlarının daha da arttırılması konusundaki çalışmalarımız Bakanlığımızın, Kaymakamlığımız ve İl Müdürlüğümüzün destekleriyle daha da artacaktır."

        - "140-150 yıldan beri atadan kalma tohumları kullanıyoruz"

        Üretici Ömer Albayrak, bu yıl ilk defa seralarda biber yetiştiriciliğine başladıklarını, bu sayede üretimlerinin daha da arttığını söyledi.

        Lezzetinden dolayı Keban biberine olan talebe yetişemediklerini, bu nedenle devlet desteğiyle 500 metrekare alana kurduğu serayı daha da büyütmek istediğini ifade eden Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "140-150 yıldan beri atadan kalma tohumları kullanıyoruz. Keban'ın dışında bu lezzet ve verim olmuyor. Bölgemizin sıcaklığıyla, toprağıyla alakalı bir durum. Keban biberini ilk çıktığı zamanlar bakkallara ve marketlere vererek pazarlıyoruz. Özel olarak isteyenler gelip kapıdan alanlar da oluyor. İl dışından da çok müşterilerimiz var, onlara özel olarak kurutma yapıp gönderiyoruz. Hatta gurbetçiler aracılığıyla Almanya'ya bile kurutma gönderiyoruz."

        Sağdıçlar köyünden Zülküf Ertürk de devlet desteğiyle kurdukları seralar sayesinde müşterilerine artık daha erken biber verebildiklerini, böylelikle kazançlarının daha da arttığını anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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