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        Keban'da emniyet lojmanlarının inşa çalışmaları sürüyor

        Elazığ'ın Keban ilçesinde, emniyet personeli için inşa edilen lojmanların bu yılın sonunda teslim edilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:56 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:56
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        Keban'da emniyet lojmanlarının inşa çalışmaları sürüyor
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde, emniyet personeli için inşa edilen lojmanların bu yılın sonunda teslim edilmesi hedefleniyor.

        Elazığ İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi kontrollüğünde, Fırat Mahallesi'ndeki eski polis lojmanlarının yerine yapılmaya başlanan lojmanların inşa çalışmaları devam ediyor.

        iki bloklu 24 daireden oluşan lojmanların inşaat alanı 3 bin 932, bahçe alanı ise 8 bin 18,47 metrekareden oluşuyor.

        Yüzde 90 çalışmaların tamamlandığı lojmanların Aralık'ta teslim edilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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