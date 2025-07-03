Muhtarı olduğu köyün en yüksek tepesine Türk bayrağı dikti

Türk bayrağını ve vatanını sevdiğini belirten Fırat, "Köyün en yüksek tepesinin zirvesine astığım bayrak, köyümüze güven ve güzellik kattı. İnşallah ömrümüz yettikçe bayrağımızı her yerde dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

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