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        Muhtarı olduğu köyün en yüksek tepesine Türk bayrağı dikti

        Elazığ'ın Keban ilçesi Akçetepe köyü muhtarı Hadi Fırat, köyün en yüksek tepesine Türk bayrağı dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:19 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:19
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        Muhtarı olduğu köyün en yüksek tepesine Türk bayrağı dikti
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        Elazığ'ın Keban ilçesi Akçetepe köyü muhtarı Hadi Fırat, köyün en yüksek tepesine Türk bayrağı dikti.

        Muhtar Fırat, Gazıkur mevkisine diktiği 10 metre uzunluğundaki direğe 3 metreye 6 metre ebatlarında Türk bayrağı astı.

        Türk bayrağını ve vatanını sevdiğini belirten Fırat, "Köyün en yüksek tepesinin zirvesine astığım bayrak, köyümüze güven ve güzellik kattı. İnşallah ömrümüz yettikçe bayrağımızı her yerde dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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