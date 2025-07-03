Ağın Kaymakamı Yılmaz kamu kurumlarını ziyaret etti

Kaymakam Yılmaz, Jandarma Komutanlığını, Emniyet Amirliği, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı Merkezine ziyarette bulundu.

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