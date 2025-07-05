Keban'da yargı mensuplarından veda ziyareti

Atalık, hizmetlerinden dolayı yargı mensuplarına plaket takdim etti, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi kapsamında görev yeri değişen Cumhuriyet Savcısı Şura Uzun, Asliye Hukuk Hakimi Afife Acar Kalkan ve Sulh Hukuk Hakimi Rukiye Ünver, Kaymakam Atalık'a veda ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.