LGS sınavında tam puan alan Zümra Keklik, doktor olmak istiyor

Elazığ'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Zümra Keklik, doktor olmanın hayalini kuruyor.

Mezre Ortaokulu öğrencisi Keklik, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan almayı başardı.

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Keklik, AA muhabirine, anne ve babasının desteğiyle bu başarıyı elde ettiğini söyledi.

Sınava hazırlık sürecinde her gün çözdüğü soru sayısını artırdığını anlatan Keklik, çalışmalarını disiplinli bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Keklik, "Başarımın sırrı ailemin ve öğretmenlerimin desteği ile düzenli çalışmak. Böyle olunca son sınıfta çok fazla çalışmama, kendimi yormama gerek kalmadı. Stres yapmadım. Kendime güvenim tamdı. Yapabileceğime inanıyordum. Gurur duydum kendimle. Ülkeme yararlı bir mesleğe sahip olmak, tıp eğitimi almak istiyorum. Hayallerime en iyi şekilde ulaşmama yardımcı olacak bir fen lisesine gitmek istiyorum." dedi.

Anne Nurhayat Keklik da kızının başarısından dolayı mutlu olduklarını, gurur duyduklarını belirtti. Zümra'nın bu başarısının senelerin birikimi olduğunu dile getiren Keklik, şunları söyledi: "Zümra tam puan alarak emeklerinin karşılığını aldı. Bu Zümra için bir başlangıçtı. İnşallah sonuna başarısı devam eder. İyi bir lisede okusun, iyi bir üniversitede okusun, hedeflerine kavuşsun istiyoruz. Doktor olmak istiyor. Kızımın hayalleri, hedefleri çok yüksek. İnşallah vatana ve millete hayırlı bir evlat olsun." Zümra Keklik'in eğitim gördüğü okulda müdür yardımcısı Cemal Yalçın da öğrencilerinin bu başarısının örnek olacağını belirtti. "Çok emek verilerek geçirilen bir yıldı. Bunun karşılığında da çok güzel sonuçlar aldık." diyen Yalçın, Zümra'nın bu başarısının süreceğine inandıklarını söyledi. Yalçın, şöyle dedi: