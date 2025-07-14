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        Keban MYO Müdürü olarak atanan Parlak göreve başladı

        Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:28 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:28
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        Keban MYO Müdürü olarak atanan Parlak göreve başladı
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        Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak, görevine başladı.

        Parlak, yaptığı açıklamada, Keban MYO'yu daha ileriye taşıma, öğrencilerinin akademik ve mesleki donanımlarını güçlendirme ve yerel ile bölgesel kalkınma hedeflerine katkı sağlamanın en önemli öncelikleri arasında yer alacağını belirtti.

        Parlak, "Tüm akademik ve idari kadromuzla birlikte güçlü ve verimli bir iş birliği içinde çalışacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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