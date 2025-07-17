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        Keban'da tayini çıkan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Çetinkaya'ya veda yemeği

        Elazığ'da Malatya'ya tayini çıkan Keban İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya için veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:43
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        Keban'da tayini çıkan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Çetinkaya'ya veda yemeği
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        Elazığ'da Malatya'ya tayini çıkan Keban İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya için veda yemeği düzenlendi.

        Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şube müdürü olarak atanan Çetinkaya için alabalık tesislerinde düzenlen veda yemeğine İlçe Milli Eğitim personeli ile okul müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.

        Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Zülküf Çetinkaya'ya ilçede verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki görevinde kendisine başarı diledi.

        Emre, Çetinkaya'ya plaket takdim etti.

        Çetinkaya da düzenlenen bu programa katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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