Ağın'da yaz spor okulları başladı

Açılışa, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Cihad Adıgüzel, İlçe Müftüsü Murat Karakaya da katıldı.

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