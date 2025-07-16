Keban'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı yapıldı

Toplantıda, ilçedeki hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, il hayat boyu öğrenme eylem planındaki faaliyetlerin ilçe düzeyinde yürütülmesini sağlamak, ilçedeki hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit ederek bu hususların çözümüne yönelik gerekli çalışma konuları ele alındı.

Keban Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık Konferans Salonu'ndaki toplantı Keban Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında yapıldı.

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