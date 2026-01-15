Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Bingöl'de 209 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Bingöl'de, kar ve tipi nedeniyle 209 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 14:04 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:04
        Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Bingöl'de 209 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Bingöl'de, kar ve tipi nedeniyle 209 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


        Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Baskil'de 5, Maden'de 5 ve Sivrice'de 15 köy yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, 25 köyün yolunu kardan temizlemek için çalışma yürütüyor.

        - Siirt

        Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 131 köy yolundan 81'inin yolu ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kentte dün etkili olan yağış nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


        Şirvan'da 25, Pervari'de 20 ve Eruh'ta ise 5 kapalı köy yolunda karla mücadele çalışması yapılıyor.

        ​​​​​​​- Şırnak

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Beytüşşebap'ta 9 ve Uludere'de 3 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

        Belediye ekipleri de kent merkezindeki ana ve ara arterleri kardan temizlemek için çalışma yürütüyor.

        - Batman

        Batman'da kar yağışı nedeniyle 45 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden Kozluk'ta 3, Sason'da 42 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.​​​​​​​

        - Bingöl

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 25, ilçelerden Adaklı'da 10, Genç'te 19, Karlıova'da 4, Kiğı'da 5, Solhan'da 10, Yayladere'de 3 ve Yedisu'da 1 olmak üzere 77 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

        Bu arada, kar yağışının yoğun olduğu Karlıova ilçesi dronla görüntülendi.

