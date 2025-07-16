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        Elazığ'daki trafik kazasında ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan kişilerin kimlikleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 23:20 Güncelleme: 16.07.2025 - 23:20
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        Elazığ'daki trafik kazasında ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan kişilerin kimlikleri belirlendi.

        Elazığ-Bingöl kara yolunun Kulundere köyü mevkisinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ölen 2 kişinin B.Ç. (9) ile K.Ç. (34), yaralanan 3 kişinin ise H.İ. (47), sürücü S.Ç ve E.N.Ç. (13) olduğu öğrenildi.

        Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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