Elazığ'daki trafik kazasında ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan kişilerin kimlikleri belirlendi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan kişilerin kimlikleri belirlendi.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Kulundere köyü mevkisinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ölen 2 kişinin B.Ç. (9) ile K.Ç. (34), yaralanan 3 kişinin ise H.İ. (47), sürücü S.Ç ve E.N.Ç. (13) olduğu öğrenildi.
Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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