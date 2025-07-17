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        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan esnaf ziyareti

        Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, esnafa ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:12
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        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan esnaf ziyareti
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        Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, esnafa ziyarette bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yılmaz, beraberinde İlçe Emniyet Amiri Vekili Sevil Ardıç ile esnafı ziyaret etti.

        Esnafla sohbet eden Yılmaz, onların talep ve önerilerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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