Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan esnaf ziyareti
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, esnafa ziyarette bulundu.
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, esnafa ziyarette bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yılmaz, beraberinde İlçe Emniyet Amiri Vekili Sevil Ardıç ile esnafı ziyaret etti.
Esnafla sohbet eden Yılmaz, onların talep ve önerilerini dinledi.
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