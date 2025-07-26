Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kırkpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 11 kişiyi gözaltına aldı.
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