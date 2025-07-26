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        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:48 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:48
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        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kırkpınar​​​​​​​ Mahallesi Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 2 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 11 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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