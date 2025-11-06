Keban'da öğrenciler "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında bilgilendirildi

Keban MYO Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak, katkılarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Karataş, buluşmada gençlerin terör örgütlerinin faaliyetlerinden korunması, milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı konularında bilgilendirme yaptı.

