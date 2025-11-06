Keban'da öğrenciler "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında bilgilendirildi
Elazığ Emniyet Müdürlüğünce Keban ilçesinde "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında öğrenciler bilgilendirildi.
Elazığ Emniyet Müdürlüğünce Keban ilçesinde "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında öğrenciler bilgilendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Personeli Tülün Karataş, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu'nda proje kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Karataş, buluşmada gençlerin terör örgütlerinin faaliyetlerinden korunması, milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı konularında bilgilendirme yaptı.
Keban MYO Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak, katkılarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeline teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.