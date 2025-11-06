Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da öğrenciler "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında bilgilendirildi

        Elazığ Emniyet Müdürlüğünce Keban ilçesinde "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında öğrenciler bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:16 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da öğrenciler "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında bilgilendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ Emniyet Müdürlüğünce Keban ilçesinde "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında öğrenciler bilgilendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Personeli Tülün Karataş, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu'nda proje kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        Karataş, buluşmada gençlerin terör örgütlerinin faaliyetlerinden korunması, milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı konularında bilgilendirme yaptı.

        Keban MYO Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak, katkılarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kaybolan otizmli Veysel aranıyor
        Elazığ'da kaybolan otizmli Veysel aranıyor
        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Ağın'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu
        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Ağın'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu
        Hazar Gölü çevresinde 10 ton çöp toplandı
        Hazar Gölü çevresinde 10 ton çöp toplandı
        Elazığ'da "Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Elazığ'da "Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Elazığ'da Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına...
        Elazığ'da Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına...
        Keban'da gıda denetimi yapıldı
        Keban'da gıda denetimi yapıldı