Keban'da üretilen 300 bin sazan yavrusu Nahçıvan'da suya bırakıldı

Elazığ'da Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 300 bin sazan yavrusu Nahçıvan'da suya bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üretilen 300 bin sazan yavrusunun kardeş ülke Azerbaycan'ın Nahçıvan kentinde Haydar Aliyev Su Ambarı'na bırakıldığı belirtildi.

Keban Üretim İstasyonunda haziran-temmuz aylarında sağımı yapılan ve titizlikle büyütülen sazan yavrularının su kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sunmak amacıyla doğal ortama kazandırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nahçıvan'da gerçekleştirilen etkinlikte 'Kardeş iki ülke, tek millet' vurgusu yapıldı. Yapılan bu balıklandırma çalışması ile su kaynaklarında balık stoklarının artması, ekosistemin korunması ve bölgedeki balıkçıların ekonomik gelirine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor."