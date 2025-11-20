Habertürk
Habertürk
        Elazığ Haberleri

        Şehit Mehmet Şevket Uzun Köprüsü gün batımında güzel manzara sundu

        Elazığ'ın Ağın ilçesindeki Şehit Mehmet Şevket Uzun Köprüsü gün batımında güzel manzara sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        20.11.2025 - 12:01
        Şehit Mehmet Şevket Uzun Köprüsü gün batımında güzel manzara sundu
        Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köprünün Keban Barajı'nın suları altında kalan Elazığ ile Ağın arasındaki kara yolunun yeniden tesis edilmesini sağlayarak, vatandaşlara kesintisiz ekonomik bir ulaşım imkanı sunduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Fırat Nehri üzerinde yükselen Şehit Mehmet Şevket Uzun Köprüsü, gün batımının renkleriyle buluşunca eşsiz bir manzaraya dönüşüyor. Doğanın dinginliği ile modern mimarinin buluştuğu bu özel yapı, ilçemizin simgelerinden biri olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

