Elazığ'ın Ağın ilçesindeki Şehit Mehmet Şevket Uzun Köprüsü gün batımında güzel manzara sundu.

Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köprünün Keban Barajı'nın suları altında kalan Elazığ ile Ağın arasındaki kara yolunun yeniden tesis edilmesini sağlayarak, vatandaşlara kesintisiz ekonomik bir ulaşım imkanı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Fırat Nehri üzerinde yükselen Şehit Mehmet Şevket Uzun Köprüsü, gün batımının renkleriyle buluşunca eşsiz bir manzaraya dönüşüyor. Doğanın dinginliği ile modern mimarinin buluştuğu bu özel yapı, ilçemizin simgelerinden biri olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.