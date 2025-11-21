Harput Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarla Fetih Mescidi gün ışığına çıkarılacak

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi'nde yürütülen arkeolojik çalışmalarla Fetih Mescidi'nin gün ışığına çıkarılması hedefleniyor.

Vali Numan Hatipoğlu, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesi'ndeki kazı alanını ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Hatipoğlu, gazetecilere, göreve başladıktan sonra talimatını verdikleri Fetih Mescidi'nin ihya edilmesine yönelik çalışmalarda önemli aşama kaydedildiğini söyledi.

Kale çevresindeki arkeolojik kazıları yakından takip ettiklerini dile getiren Hatipoğlu, "Harput Kalesi, kültürel ve tarihi mirasımızın en önemli değerlerinden biridir. Mescidin aslına uygun şekilde yeniden hayat bulması için hazırladığımız proje Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı ve uygulama süreci başladı." dedi.

Belediye ile sürdürülen alan yönetimi ve Harput'a özgü koruma amaçlı imar planı çalışmalarının devam ettiğini belirten Hatipoğlu, kalenin aslına uygun şekilde ziyarete açık hale getirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Hatipoğlu, son kazılarda ortaya çıkarılan tandırlar ve üretim faaliyetlerine ilişkin bulguların da önemli olduğuna işaret ederek, "Turizme yönelik düzenlemeler yaparak ziyaretçilerin Harput'tan daha memnun ayrılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda gayretlerimiz devam edecek. Fetih Mescidi'ni ihya etmek önemli hedeflerimizden birisiydi. Burayı Harput'un tarihi bir mahallesine dönüştürmek istiyoruz. İl Özel İdaresi tarafından ihalesini gerçekleştirdik. Şu an itibarıyla yüzde 5 düzeyinde çalışma yapıldı. Güzel bir eseri Harput'a kazandıracağız." diye konuştu.

"İl Özel İdaresi olarak Harput, Palu, Tadım Kalesi ile Salkaya köyündeki arkeolojik çalışmalara işçi ve diğer destekler dahil 20 milyon liralık kaynak aktardık." ifadesini kullanan Hatipoğlu, 2026 yılı için de planlamaların sürdüğünü bildirdi.

Hatipoğlu, Elazığ'ın hem turizm hem de kültürel miras açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, arkeolojik kazıların Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde daha ileri noktalara taşınacağını kaydetti.