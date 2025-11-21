Habertürk
        Elazığ'da inşaattan düşen işçi öldü

        Elazığ'da inşaattan düşen işçi öldü

        Elazığ'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:08 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:08
        Elazığ'da inşaattan düşen işçi öldü
        Elazığ'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Sürsürü Mahallesi'nde bir inşaatın 3'üncü katında çalışan M.Ç. dengesini kaybederek düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        M.Ç. ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

