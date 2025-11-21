Elazığ'da inşaattan düşen işçi öldü
Elazığ'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Sürsürü Mahallesi'nde bir inşaatın 3'üncü katında çalışan M.Ç. dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.Ç. ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
