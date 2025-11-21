Habertürk
        Elazığ Haberleri

        Elazığ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da, traktörle çarpışan otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu yaya yaşamını yitirdi, 2 sürücü de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 20:45 Güncelleme: 21.11.2025 - 20:45
        Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile traktör Yurtbaşı beldesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda çarpıştı.

        Kazada savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç'ye (60) çarptı.

        Kazada M.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

