Nehre düşen otomobilde eşi ve oğlunun ölümüne ilişkin tutuklanan zanlı cezaevinde ölü bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde nehre düşen otomobilde karısı ve çocuğunun ölümüne ilişkin tutuklanan zanlı, Elazığ'da kaldığı cezaevinde ölü bulundu.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklanan Serdar Kıyak'ın (32), kaldığı Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda intihar ettiği öğrenildi.
Otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülen Kıyak'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.
- Olay
Serdar Kıyak yönetimindeki 55 AAL 625 plakalı otomobil, 12 Eylül'de Samsun'un Bafra ilçesi Asar Mahallesi'nde Kızılırmak'a düşmüş, araçtaki sürücünün eşi Gülşah (34) ve oğlu Poyraz Kıyak (1) hayatını kaybetmiş, Serdar Kıyak ise kendi imkanlarıyla sudan çıkmıştı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kıyak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Kıyak'ın, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktor olduğu öğrenilmişti.
