Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Nehre düşen otomobilde eşi ve oğlunun ölümüne ilişkin tutuklanan zanlı cezaevinde ölü bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde nehre düşen otomobilde karısı ve çocuğunun ölümüne ilişkin tutuklanan zanlı, Elazığ'da kaldığı cezaevinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 13:10 Güncelleme: 01.12.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nehre düşen otomobilde eşi ve oğlunun ölümüne ilişkin tutuklanan zanlı cezaevinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde nehre düşen otomobilde karısı ve çocuğunun ölümüne ilişkin tutuklanan zanlı, Elazığ'da kaldığı cezaevinde ölü bulundu.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklanan Serdar Kıyak'ın (32), kaldığı Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda intihar ettiği öğrenildi.

        Otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülen Kıyak'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

        - Olay

        Serdar Kıyak yönetimindeki 55 AAL 625 plakalı otomobil, 12 Eylül'de Samsun'un Bafra ilçesi Asar Mahallesi'nde Kızılırmak'a düşmüş, araçtaki sürücünün eşi Gülşah (34) ve oğlu Poyraz Kıyak (1) hayatını kaybetmiş, Serdar Kıyak ise kendi imkanlarıyla sudan çıkmıştı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kıyak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Kıyak'ın, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktor olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Anız yangınında feci ölüm!
        Anız yangınında feci ölüm!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor

        Benzer Haberler

        Elazığ'da yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı başladı
        Elazığ'da yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı başladı
        Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde intihar etti
        Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde intihar etti
        Elazığlı kadınlardan, altın yerine kitap günü Farklı mesleklerden kadınlar,...
        Elazığlı kadınlardan, altın yerine kitap günü Farklı mesleklerden kadınlar,...
        Palu'da balıkçının karşısına ayı ve yavrusu çıktı
        Palu'da balıkçının karşısına ayı ve yavrusu çıktı
        Sabah saatlerinde dağ keçileri sürü halinde ortaya çıktı
        Sabah saatlerinde dağ keçileri sürü halinde ortaya çıktı
        Başkan Şerifoğulları: "Elazığspor'un yanında olmaya devam edeceğiz"
        Başkan Şerifoğulları: "Elazığspor'un yanında olmaya devam edeceğiz"