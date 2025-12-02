İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş'ın vefat eden annesi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Bülent Turan ve Mehmet Sağlam, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Aktaş'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

