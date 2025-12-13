Elazığ'da 16 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı
Elazığ'da yasa dışı yollarla yurda giren 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 12 Aralık'ta Elazığ-Bingöl kara yolundaki kontrol noktasında uygulama yapıldı.
Şüphe üzerine durdurulan koltukları sökülmüş haldeki minibüste yerde oturan 16 düzensiz göçmen yakalandı, para karşılığı göçmen kaçakçılığı ve organizatörlüğü yaptıkları iddiasıyla da U.Y. ve E.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
