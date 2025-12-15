Habertürk
Habertürk
        Elazığ'da çöp kamyonunun çarptığı temizlik işçisi öldü

        Elazığ'da çöp kamyonunun çarptığı temizlik işçisi öldü

        Elazığ'da çöp kamyonunun çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 20:37 Güncelleme: 15.12.2025 - 20:37
        Elazığ'da çöp kamyonunun çarptığı temizlik işçisi öldü
        Elazığ'da çöp kamyonunun çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti.

        Salıbaba Mahallesi 14506. Sokak’ta, İ.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen çöp kamyonu, dönüş yaptığı sırada çöp konteynerine yönelen aynı araçta görevli temizlik işçisi Bayram Kodad’a çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kodad’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kodad’ın cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

