Elazığ'da çöp kamyonunun çarptığı temizlik işçisi öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Salıbaba Mahallesi 14506. Sokak’ta, İ.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen çöp kamyonu, dönüş yaptığı sırada çöp konteynerine yönelen aynı araçta görevli temizlik işçisi Bayram Kodad’a çarptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.