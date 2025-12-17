Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban Kaymakamı Atalık kurumları denetledi

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kurumlarda denetlemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:05 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:05
        Keban Kaymakamı Atalık kurumları denetledi
        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kurumlarda denetlemelerde bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Atalık, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ve Milli Emlak Şefliğini ziyaret etti.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Atalık, kurumlarda inceleme yaptı.

