Keban Kaymakamı Atalık kurumları denetledi
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kurumlarda denetlemelerde bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Atalık, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ve Milli Emlak Şefliğini ziyaret etti.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Atalık, kurumlarda inceleme yaptı.
