Keban'da 3 köyde içme suyu çalışması

Elazığ İl Özel İdaresince Keban ilçesinde, 3 köyde içme suyu temin edilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, içme suyu temininde sürekliliğin sağlanması, enerji maliyetlerinin azaltılması ve altyapı sistemlerinin modernize edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda, Ulupınar köyünde içme suyunun kaynak noktasından yerleşim alanına basınçlı ve kesintisiz şekilde iletilmesini sağlamak üzere terfi binası inşa edildi.

Sağdıçlar köyünde ise mevcut içme suyu kapasitesinin artırılması amacıyla 150 ton hacimli betonarme içme suyu deposu inşa edildi.

Depoya su iletimi ve dağıtımını sağlayacak şekilde yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda içme suyu boru hattı tamamlanarak sistem devreye alındı.

Aslankaşı köyünde de içme suyu arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla 75 ton kapasiteli içme suyu deposu yapımı gerçekleştirildi.

Depo bağlantıları kapsamında yaklaşık 200 metre içme suyu boru hattı döşenerek tesis altyapısı tamamlandı.