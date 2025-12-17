Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da 3 köyde içme suyu çalışması

        Elazığ İl Özel İdaresince Keban ilçesinde, 3 köyde içme suyu temin edilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:02 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da 3 köyde içme suyu çalışması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ İl Özel İdaresince Keban ilçesinde, 3 köyde içme suyu temin edilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, içme suyu temininde sürekliliğin sağlanması, enerji maliyetlerinin azaltılması ve altyapı sistemlerinin modernize edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı.

        Bu kapsamda, Ulupınar köyünde içme suyunun kaynak noktasından yerleşim alanına basınçlı ve kesintisiz şekilde iletilmesini sağlamak üzere terfi binası inşa edildi.

        Sağdıçlar köyünde ise mevcut içme suyu kapasitesinin artırılması amacıyla 150 ton hacimli betonarme içme suyu deposu inşa edildi.

        Depoya su iletimi ve dağıtımını sağlayacak şekilde yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda içme suyu boru hattı tamamlanarak sistem devreye alındı.

        Aslankaşı köyünde de içme suyu arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla 75 ton kapasiteli içme suyu deposu yapımı gerçekleştirildi.

        Depo bağlantıları kapsamında yaklaşık 200 metre içme suyu boru hattı döşenerek tesis altyapısı tamamlandı.

        Gerçekleştirilen çalışmalarla su kayıplarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, vatandaşlara sağlıklı ve sürekli içme suyu temin edilmesi hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım

        Benzer Haberler

        Sarp kayalıkların ustası baraj gölünde yüzerken görüldü
        Sarp kayalıkların ustası baraj gölünde yüzerken görüldü
        Elazığ'da Kur'an kurslarındaki faaliyetler değerlendirildi
        Elazığ'da Kur'an kurslarındaki faaliyetler değerlendirildi
        Dağ keçisi baraj gölünü yüzerek geçti; o anlar kamerada
        Dağ keçisi baraj gölünü yüzerek geçti; o anlar kamerada
        Elazığ'da yediemin otoparkında yosun tutan araçlar: 500 milyon TL'lik serve...
        Elazığ'da yediemin otoparkında yosun tutan araçlar: 500 milyon TL'lik serve...
        Kadın Hastalıkları Uzmanı Diribaş: "İnfluenza grubu virüslerin anne karnınd...
        Kadın Hastalıkları Uzmanı Diribaş: "İnfluenza grubu virüslerin anne karnınd...
        Keban Kaymakamı Atalık kurumları denetledi
        Keban Kaymakamı Atalık kurumları denetledi