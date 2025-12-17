Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da yol çalışması sürüyor

        Elazığ'ın Keban ilçesindeki Gogo deresi–Zırkı grup yolunda çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:18 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da yol çalışması sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Keban ilçesindeki Gogo deresi–Zırkı grup yolunda çalışmalar devam ediyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gogo deresi–Zırkı grup yolunda çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, zorlu arazi koşullarına rağmen hızla ilerleyen çalışmalarla 5 köy ve 11 mezranın ulaşım standardı yükseltilecek.

        Yolun bitirilmesiyle Topkıran köyünün ilçe merkezine mesafesi 55 kilometreden 30 kilometreye düşecek, Göldere köyünün bağlantısı ise 18 kilometre kısalacak.

        Çalışmanın bitmesiyle bölge halkına hem zaman hemde maliyet açısından önemli bir tasarruf sağlanacak.

        İl Özel İdaresi, yıllardır yarım kalan güzergahı tamamlayarak bölgenin ulaşım sorununu kalıcı şekilde çözmeyi hedefliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım

        Benzer Haberler

        Keban'da 3 köyde içme suyu çalışması
        Keban'da 3 köyde içme suyu çalışması
        Sarp kayalıkların ustası baraj gölünde yüzerken görüldü
        Sarp kayalıkların ustası baraj gölünde yüzerken görüldü
        Elazığ'da Kur'an kurslarındaki faaliyetler değerlendirildi
        Elazığ'da Kur'an kurslarındaki faaliyetler değerlendirildi
        Dağ keçisi baraj gölünü yüzerek geçti; o anlar kamerada
        Dağ keçisi baraj gölünü yüzerek geçti; o anlar kamerada
        Elazığ'da yediemin otoparkında yosun tutan araçlar: 500 milyon TL'lik serve...
        Elazığ'da yediemin otoparkında yosun tutan araçlar: 500 milyon TL'lik serve...
        Kadın Hastalıkları Uzmanı Diribaş: "İnfluenza grubu virüslerin anne karnınd...
        Kadın Hastalıkları Uzmanı Diribaş: "İnfluenza grubu virüslerin anne karnınd...