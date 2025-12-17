Keban'da yol çalışması sürüyor

Çalışmanın bitmesiyle bölge halkına hem zaman hemde maliyet açısından önemli bir tasarruf sağlanacak.

Bu kapsamda, zorlu arazi koşullarına rağmen hızla ilerleyen çalışmalarla 5 köy ve 11 mezranın ulaşım standardı yükseltilecek.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gogo deresi–Zırkı grup yolunda çalışma başlatıldı.

