Keban'da yol çalışması sürüyor
Elazığ'ın Keban ilçesindeki Gogo deresi–Zırkı grup yolunda çalışmalar devam ediyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gogo deresi–Zırkı grup yolunda çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, zorlu arazi koşullarına rağmen hızla ilerleyen çalışmalarla 5 köy ve 11 mezranın ulaşım standardı yükseltilecek.
Yolun bitirilmesiyle Topkıran köyünün ilçe merkezine mesafesi 55 kilometreden 30 kilometreye düşecek, Göldere köyünün bağlantısı ise 18 kilometre kısalacak.
Çalışmanın bitmesiyle bölge halkına hem zaman hemde maliyet açısından önemli bir tasarruf sağlanacak.
İl Özel İdaresi, yıllardır yarım kalan güzergahı tamamlayarak bölgenin ulaşım sorununu kalıcı şekilde çözmeyi hedefliyor.
