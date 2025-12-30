Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ, Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de 746 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Elazığ, Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de, kar ve tipi nedeniyle 746 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:58 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:58
        Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 3, ilçelerden Arıcak'ta 1, Baskil'de 1, Maden'de 6, Karakoçan'da 40, Kovancılar'da 22, Palu'da 10 ve Sivrice'de 5 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, kentte 88 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        - Siirt

        Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 221 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 35, ilçelerden Eruh'ta 59, Şirvan'da 58, Pervari'de 40, Kurtalan'da 13, Baykan'da 10 ve Tillo'da 6 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

        - Batman

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 1, ilçelerden Beşiri'de 62, Gercüş'te 39, Hasankeyf'te 6, Kozluk'ta 140, Sason'da 91 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, 339 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor.

        - Şırnak

        Şırnak'ta dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Kent merkezinde 25 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 35 santimetreyi aştı.

        Kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 5, ilçelerden Beytüşşebap'ta 11 ve Uludere'de 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin, kapalı 23 yolun ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Öte yandan, Uludere ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polisler, çocuklarla kartopu oynadı. Çocuklar polislerle kartopu oynamanın mutluluğunu yaşadı.

        - Bingöl

        Bingöl'de ise kar yağışı nedeniyle 75 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 40, ilçelerden Genç'te 25, Solhan'da 6, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Yolların tekrar ulaşıma açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmalara devam ediliyor.

        Öte yandan, Karayolları ekiplerinin Bingöl-Erzurum kara yolunda yürüttüğü çalışma sırasında domuz sürüsü görüldü.

        Sürünün karda koşuşturma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

