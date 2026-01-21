Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da kardan kapanan 72 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 115 yerleşim yerinden 72'sine ulaşım sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 21:29 Güncelleme: 21.01.2026 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kardan kapanan 72 köy yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 115 yerleşim yerinden 72'sine ulaşım sağlandı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte yer yer etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcıyor.

        Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 115 yerleşim yerinin 72'sinin yolu açıldı.

        Ekipler, kent merkezinde 8, Ağın'da 3, Baskil'de 3, Maden'de 6, Karakoçan'da 11, Keban'da 1, Palu'da 5 ve Sivrice'de 6 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Güllü soruşturmasında Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan gözaltına alındı
        Güllü soruşturmasında Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan gözaltına alındı
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
        Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
        Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 4 gözaltı Operasyonda 30 kilo...
        Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 4 gözaltı Operasyonda 30 kilo...
        Cip Baraj Gölü buz tuttu
        Cip Baraj Gölü buz tuttu
        Elazığlı boksör Buse Özgür, WAKO Kick Boks Avrupa Kupası'nda
        Elazığlı boksör Buse Özgür, WAKO Kick Boks Avrupa Kupası'nda
        Elazığ'da 14 yaşındaki çocuk, 'Kunduracı göğsü' hastalığından kurtuldu Kund...
        Elazığ'da 14 yaşındaki çocuk, 'Kunduracı göğsü' hastalığından kurtuldu Kund...
        Bir babanın vefası: Şehit oğlunun adını taşıyan okulu kendi elleriyle yenil...
        Bir babanın vefası: Şehit oğlunun adını taşıyan okulu kendi elleriyle yenil...