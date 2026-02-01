Okullar yükümlülerin çalışmasıyla yarıyıl tatilinde temizlendi

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yükümlüler, yarıyıl tatilinde görevlendirildikleri okulları temizleyerek ikinci döneme hazır hale getirdi.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yükümlülerin meslek edinerek topluma kazandırılması ve kamu yararına görev yaparak cezalarını tamamlamalarına yönelik çalışmalar yürütülüyor.



Bu kapsamda, kamu yararına ücretsiz çalıştırılan 35 yükümlü, yarıyıl tatilinde görevlendirildikleri 11 okulda, sınıf, koridor ve ortak alanların temizliğini yaparak okulları ikinci döneme hazırladı.



Yükümlüler ayrıca kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okul bahçelerinde biriken kar ve buzları temizleyerek öğrenciler için daha güvenli bir ortam oluşturdu.



İhtiyaç duyulan okullarda yükümlülerin çalışması sürecek.



- "Öğrencilerimiz okullarına daha sağlıklı koşullarda dönecek"



Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, yarıyıl tatili süresince okullarda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.



Çalışmaların denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler tarafından yapıldığını belirten Pirinççi, "Amacımız, öğrencilerimizin ikinci döneme daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda başlamasını sağlamak. Tatil dönemini fırsata çevirdik. Sınıflar, koridorlar, tuvaletler ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik yaptık." dedi.



Yükümlülerin sorumluluk bilinciyle görev aldığını vurgulayan Pirinççi, yükümlülerin kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okul bahçelerinde biriken kar ve buzları da temizleyerek öğrenciler için daha güvenli bir ortam oluşturduğunu belirtti.



Pirinççi, şunları kaydetti:



"Bu çalışmalarla hem topluma katkı sundular hem de sosyal sorumluluk duygularını pekiştirdiler. Denetimli serbestlik uygulamalarının temel hedeflerinden biri bireylerin topluma yeniden kazandırılmasıdır. Bu tür çalışmalar, yükümlülerimizin toplumla bağlarını güçlendirirken aynı zamanda kamu yararına somut bir fayda ortaya koymaktadır. Yapılan bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz okullarına daha sağlıklı koşullarda dönecek. Bu süreçte emeği geçen tüm yükümlülerimize teşekkür ediyor, kamu kurumlarımızla yürütülen çalışmaların artarak devam edeceğini belirtmek istiyorum."

