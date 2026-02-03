Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da "3. Bölgesel Üniversiteler İşbirliği ve İstişare Buluşmaları" toplantısı yapıldı

        Elazığ'da "3. Bölgesel Üniversiteler İşbirliği ve İstişare Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:41 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da "3. Bölgesel Üniversiteler İşbirliği ve İstişare Buluşmaları" toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da "3. Bölgesel Üniversiteler İşbirliği ve İstişare Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi.

        Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde "Yerel Kalkınmada Güç Birliği, Avrupa Ekosistemine Ortak Yolculuk" temasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, Elazığ'ın Fırat ve Dicle havzaları açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

        Elazığ'ın tarihsel, kültürel ve bilimsel bir merkez olduğunu ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Fırat Üniversitemiz büyükşehir olmayan tek araştırma üniversitesi, inanıyorum ki el birliğiyle biz bu başarıyı daha ileriye taşıyacağız. Şu an düzenlenen istasyon akademi programına büyük bir hayranlığım oluştu çünkü birlikte çalışma kültürünün bizim toplum olarak öğrenmemizin ne kadar önemli olduğunu, istişare kültürünün aynı zamanda karşılıklı olarak dinlemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz."

        Üniversiteler arası işbirliği ve istişare kültürünün önemli olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, bu çalışmaya emek verenlere teşekkür etti.

        Hatipoğlu, bu tür buluşmaların değerli olduğunu dile getirdi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kalkınmanın yerelden başladığını ifade ederek, bilgi ekonomisi, tasarım ve yapay zeka çağında üniversitelerin ve akademisyenlerin rolünün her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti.

        Üniversitelerin bilgi üretiminde ve toplumsal dönüşümde öncü olması gerektiğini kaydeden Şahin, şunları aktardı:

        "Dönemin ruhunu yakalayamazsak pazar olmaya devam edeceğiz. Dünya medeniyet tarihini incelediğiniz zaman kim bilgiyi elinde tutarsa o dünyada sözünü söylüyor. 200 yıldan beri batı medeniyeti Oxford'u kuran irade Endülüs'ten esinlenmiştir. Oxford'u kuran irade 200 yıldan beri dünya hakimiyetini sağlamıştır ama onlar öldürüyor. Gazze'de çocukları öldürüyor. Suriye'deki çocukları öldürüyor. Hiç canları yanmıyor. Bunu yaşamış bir anne başkan olarak bizim medeniyet kodlarımıza dönmemiz gerekiyor."

        Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise ortak akıl ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunun yerelden ulusala yayılmasının hedeflendiğini bildirdi.


        Şerifoğulları, şunları aktardı:

        "Kalkınmanın temel amacı ekonomik, sosyal ve fiziksel açıdan şehirlerin gelişmişlik düzeyini arttırırken toplumun yaşam kalitesini ve refah düzeyini de yükseltmektedir. Bizleri bu hedefe ulaştıracak olan ise aklın, tecrübenin ve bilginin harmanlanmasıyla çizilecek rotada birlikte güçlü adımlar atmaktır. Amaç yalnızca ekonomik açıdan büyüme değil insanımızın ve özellikle de gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesi, nitelikli istihdamın oluşturulması, üretilen bilginin bu topraklara değer katmasıdır. Ortak akıl ve güç birliği ile anlayışıyla sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir."

        Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da toplantının temel amacının bölge üniversiteleri arasında tecrübe paylaşımını artırmak ve Avrupa Birliği fonları başta olmak üzere uluslararası kaynaklardan daha etkin yararlanmak olduğunu söyledi.

        Fırat Üniversitesinin çalışmalarını aktaran Göktaş, üniversiteler ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

        Toplantıya, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, 17 üniversitenin rektörü ve akademisyenler katıldı.

        Toplantı, açılış konuşmalarının ardından ilgili akademisyenlerin sunumlarıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Fırat Üniversitesi bölgesel iş birliğinde öncü rol üstlendi
        Fırat Üniversitesi bölgesel iş birliğinde öncü rol üstlendi
        Elazığ'da bağımlılıkla mücadele semineri
        Elazığ'da bağımlılıkla mücadele semineri
        Elazığ'da kavga: 2 yaralı
        Elazığ'da kavga: 2 yaralı
        Satrançta Elazığ gururu: Türkiye şampiyonu ve milli davetler
        Satrançta Elazığ gururu: Türkiye şampiyonu ve milli davetler
        47 yaşındaki hemşire anne çocuklarıyla birlikte eldiven giyip ringe çıktı
        47 yaşındaki hemşire anne çocuklarıyla birlikte eldiven giyip ringe çıktı
        Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı